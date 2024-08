A FIGURA: Tiago Gouveia

Foi a jogo aos 65 minutos quando o futebol do Benfica já pedia por alterações há mais tempo. Ainda assim, tempo suficiente para o 47 das águias ser promovido à categoria de figura do jogo. A assistência a Pavlidis no 1-0 foi perfeita e ainda faria o 2-0 que acalmou definitivamente as bancadas da Luz. Com tantos extremos de fora por lesão ou por estarem de malas feitas para outros destinos, e pelo rendimento insuficiente de algumas opções iniciais, parece óbvio que tem de haver mais espaço para ele.

O MOMENTO: Pavlidis serena a Luz. MINUTO 71

A instatisfação dos adeptos era cada vez mais audível, mas Vangelis Pavlidis encontrou, finalmente, o caminho do golo em 2024/25 após 160 minutos das águias em branco.

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis: durante mais de uma hora desesperou por quem o alimentasse. Por isso, andou à procura da bola, muitas vezes fora do raio de ação habitual de um ponta de lança. A entrada de Tiago Gouveia em campo permitiu-lhe voltar a ser um homem de área e criar condições para o golo que viria a marcar.

Prestianni: por lesões e/ou escolhas de Roger Schmidt, foi o único criativo a constar do onze inicial das águias nos primeiros dois jogos oficiais da época. Esteve perto de marcar nos minutos iniciais do jogo e também o esteve a abrir a segunda parte. Não se escondeu do jogo e ensaiou várias vezes o remate, procurando introduzir alguma imprevisibilidade no futebol óbvio dos encarnados. Por isso e também pela abnegação, os adeptos não gostaram de ver Schmidt tirá-lo pouco depois da hora de jogo.

Álvaro Carreras: foi lançado em campo ainda na primeira parte para render Beste (lesionado) e foi dos melhores do Benfica nesta noite. Pelo corredor ou através de diagonais para o corredor central, criou vários desequilíbrios e esteve ligado ao 1-0 de Pavlidis.

Tomás Araújo: Schmidt manteve-o no onze (agora ao lado de António Silva). Um atraso de risco para Trubin (sem consequências) foi o maior erro que cometeu. De resto, mostrou capacidade de passe, concentração sem bola e disponibilidade para algumas dobras importantes após erros de António Silva e não só.

Larrazabal: nunca deixou de se aventurar pelo corredor direito, por onde conseguiu criar alguns desequilíbrios e arrancar um cruzamento perfeito para as melhores ocasiões de golo do Casa Pia: uma na primeira parte para Obeng e outra na segunda, desperdiçada por Nuno Moreira logo a seguir ao 1-0 do Benfica. Na época passada já tinha feito estragos na Luz (marcou o golo que permitiu aos gansos empatarem) e este ano fez por voltar a ser feliz.