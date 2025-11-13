Benfica-Casa Pia: multas pesadas e Mário Branco suspenso por 20 dias
SAD encarnada vai ter de pagar 5100 euros pelo mau comportamento dos seus adeptos nas bancadas
Mário Branco, diretor-geral para o futebol do Benfica, foi suspenso por 20 dias e alvo de um processo disciplinar, por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos factos ocorridos no final do Benfica-Casa Pia, da 11.ª jornada da Liga.
O comportamento do dirigente valeu ainda à SAD do Benfica o pagamento de uma multa de 510 euros pela «entrada ou permanência de pessoas não autorizadas» no retângulo de jogo. «Seguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários (…) Tendo sido presenciado pelo Delegado da Liga quando do acompanhamento do árbitro - Conforme descrito no Relatório do Delegado da LPFP», pode ler-se no mapa de castigos publicado pelo Conselho de Disciplina da FPF.
Ainda no Benfica, o fisioterapeuta Pedro Barreiras castigado por um jogo e multado em 1300 euros por ter utilizado «linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva» na direção da equipa de arbitragem. «Bateu no peito car****, tens que ir ver ao VAR! Isto é um escândalo», detalha o árbitro, Gustavo Correia, no seu relatório.
A deflagração de «artefactos pirotécnicos», por parte dos seus adeptos, nas bancadas do Estádio da Luz, vale à SAD do Benfica uma multa global de 5100 euros, entre a entrada e permanência de objetos não autorizados (1910 euros) e o mau comportamento do público (3190 euros).
No Casa Pia, Alexandre Santana, que desempenhou o papel de treinador principal na ficha do jogo, foi multado em 1734 euros e castigado por um jogo depois de ter dito ao árbitro: «É nossa! Vai para o car**** pá, a bola é nossa».