Benfica e Casa Pia medem forças na noite deste domingo, pelas 20h30, em duelo da 11.ª jornada da Liga portuguesa, no Estádio da Luz. Já se conhecem as escolhas dos dois treinadores no que toca à composição das equipas.

José Mourinho apostou no regresso do lateral bósnio Amar Dedic, que regressou de lesão. Assim, Aursnes sobe para o meio-campo. Leandro Barreiro sai das escolhas em relação ao último jogo, tal como o castigado Nico Otamendi. É António Silva quem assume a sua posição e a braçadeira de capitão.

Já Alexandre Santana e Gonçalo Brandão, novos líderes da equipa técnica do Casa Pia, trocam apenas a dupla do meio-campo em relação à derrota com o Estrela da Amadora que ditou a saída de João Pereira. Rafael Brito e Seba Pérez rendem Mohamed e Nhaga.

ONZE BENFICA: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, António Silva, Dahl; Ríos, Enzo, Aursnes; Sudakov, Pavlidis e Lukebakio.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Rafael Obrador, Franjo Ivanovic, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Henrique Araújo e Joshua Wynder.

ONZE CASA PIA: Sequeira, Sousa, José Fonte e Kaique; Larrazabal, Rafael Brito, Seba Pérez, Geraldes; Livolant, Cassiano e Nsona.

SUPLENTES CASA PIA: Daniel Azevedo, João Goulart, Livramento, Miguel Sousa, Xander, Kevin Machado, Tiago Morais, Mohamed e Renato Nhaga.

Acompanhe o jogo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h30.