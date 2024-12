Mais de dois meses depois, o Benfica chegou a acordo com Roger Schmidt para a rescisão de contrato com o treinador alemão. Segundo um comunicado oficial enviado às redações nesta quinta-feira, o processo foi finalizado.

O Benfica comunicou à CMVM que o valor compensatório ficou acordado em 8,7 milhões de euros. Schmidt tinha contrato até junho de 2026.

O alemão chegou ao clube em 2022, substituindo Nélson Veríssimo, que pegou no Benfica após a rescisão com Jorge Jesus. Ganhou o campeonato na época de estreia e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Esta temporada fez apenas quatro jogos, sendo despedido após um empate em casa do Moreirense (1-1).

Leia o comunicado do Benfica:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que chegou a acordo com o anterior treinador Roger Schmidt quanto à compensação a receber por este relativamente à cessação do contrato de trabalho desportivo que o vinculava à Benfica SAD. Nos termos desse acordo, Roger Schmidt receberá da Benfica SAD um montante que ascende a cerca de 8,7 milhões de euros.»

[Notícia atualizada às 17h01]