O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Benfica, na sequência de incidentes no clássico ante o FC Porto, da 11.ª jornada da Liga.

Em causa, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima, está o comportamento dos adeptos nas bancadas do Estádio da Luz.

O encontro ficou marcado por comportamentos incorretos de adeptos em alguns momentos, o mais marcante aos 40 minutos de jogo, quando foram lançadas, da zona afeta à claque No Name, tochas para o relvado, o que provocou uma interrupção no jogo numa altura em que o Benfica vencia por 1-0.

Era expectável, de resto, que houvesse mais alguma questão disciplinar por parte do CD da FPF quanto ao clássico ganho pelo Benfica por 4-1. Isto porque, na última semana, quando foram conhecidos os castigos do jogo, o Conselho de Disciplina ainda aguardava esclarecimento por parte do Benfica quanto a incidências do jogo.

De recordar que o Benfica já tinha sido multado em 23.687 euros por incidentes nesse jogo e o FC Porto em 4.460 euros.