O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar à SAD do Benfica, na sequência do jogo ante o Estoril, realizado a 23 de dezembro.

Em causa está, segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, o lançamento de um petardo que atingiu um adepto, no Estádio do SL Benfica.

O jogo, relativo à 15.ª jornada da Liga, foi ganho pelo Benfica por 3-0.

Esta sexta-feira, foram também conhecidas multas na sequência do dérbi com o Sporting, da 16.ª jornada da Liga.