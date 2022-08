O Benfica recebe o Paços de Ferreira esta terça-feira no Estádio da Luz, em jogo em atraso da 3.ª jornada da Liga, e pode isolar-se, pela primeira vez no topo da classificação, tal como aconteceu na temporada passada. Em 2021/22 o Benfica, ainda sob o comando de Jorge Jesus, venceu os primeiros sete jogos da Liga, destacou-se no topo da classificação na quarta ronda e foi líder destacado até à 10.ª jornada quando empatou no Estoril 1-1.

Tal como na corrente temporada, há um ano o Benfica também protagonizou um forte arranque de temporada com sete vitórias consecutivas na Liga. A equipa da Luz venceu sucessivamente o Moreirense (fora, 2-1), Arouca (em casa, 2-0), Gil Vicente (fora, 2-0), Tondela (em casa, 2-1), Santa Clara (fora, 5-0), Boavista (em casa, 3-1) e V. Guimarães (fora, 3-1).

Ao fim de sete rondas, o Benfica somava o máximo de 21 pontos e já tinha deixado os tradicionais rivais para trás. O FC Porto perdeu terreno na terceira ronda, com um empate nos Barreiros (1-1), enquanto o Sporting caiu na ronda seguinte, com um empate em Famalicão (1-1). Assim, ao fim de quatro jogos, o Benfica, com 12 pontos, somava mais dois pontos do que o FC Porto, Sporting e também do Estoril.

Benfica chegou a ter mais quatro pontos do que FC Porto e Sporting

Uma vantagem que aumentaria para quatro pontos na ronda seguinte, depois de Sporting e FC Porto empatarem o primeiro clássico da época, em Alvalade, por 1-1. O Benfica chegava aos 15 pontos e o Estoril passava a ser o adversário mais próximo, a 2 pontos, já com os rivais a quatro.

Os canarinhos acabariam por cair na ronda seguinte, em casa, na receção ao Sporting (0-1), permitindo ao Benfica, com 18 pontos em seis jogos, aumentar a vantagem, no topo da classificação, para quatro pontos.

O Benfica só desperdiçou os primeiros pontos à 8.ª jornada quando perdeu, em casa, com o Portimonense (0-1), mas, ainda assim, manteve a liderança isolada, com mais um ponto do que FC Porto e Sporting. Só à 10.ª jornada é que o Benfica caiu do poleiro, com novo empate, desta vez, na Amoreira, diante do sensacional Estoril (1-1).

O Benfica acabaria por perder definitivamente terreno para os mais diretos adversários nos confrontos diretos. À 13.ª jornada, perdeu, em casa, o dérbi com o Sporting (1-3), enquanto na 16.ª, já como Nélson Veríssimo no banco, somou novo desaire na visita ao Dragão, pelo mesmo resultado (1-3).

Nesta altura, o Benfica já estava a sete pontos dos rivais que continuaram «colados» até à 17.ª jornada, a última da primeira volta, quando os leões escorregaram nos Açores (2-3), permitindo à equipa de Sérgio Conceição arrancar definitivamente rumo ao título.

Esta terça-feira, o Benfica, só com vitórias esta temporada, em todas as competições, pode voltar a destacar-se, tal como há um ano, no topo da classificação. Para isso, a equipa de Roger Schmidt só precisa de vencer o Paços de Ferreira que, nos três primeiros jogos, acumulou outras tantas derrotas, com sete golos consentidos e nem um marcado.