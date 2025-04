As notícias que dão conta de negócios do setor imobiliário entre Rui Costa, presidente do Benfica, e Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga, continuam a agitar as águas do futebol nacional.

Depois do FC Porto ter emitido um comunicado onde diz que «a possibilidade de o candidato Reinaldo Teixeira ter obtido benefícios financeiros em parceria com o presidente do Benfica representa um conflito de interesses inaceitável», o clube da Luz respondeu na mesma moeda.

Em comunicado, o Benfica lamenta a «má-fé» e «natureza oportunista» das acusações de Villas-Boas, defendendo que os negócios foram celebrados em 2005, quando Rui Costa era jogador do Milan.

O Benfica aponta ainda incoerências na posição de André Villas-Boas, por ter manifestado apoio a Reinaldo Teixeira em «diversas reuniões e conversas», e agora apoiar «uma candidatura própria, por si desenhada», referindo-se a José Mendes.

Leia o comunicado oficial do Benfica:

«O Sport Lisboa e Benfica rejeita com total veemência as insinuações proferidas no comunicado hoje emitido pela atual administração do Futebol Clube do Porto.

Lamentamos profundamente que, com manifesta má-fé e motivações de natureza oportunista, se procure colocar em causa a integridade de pessoas e instituições, recorrendo a alegações infundadas sobre um negócio comercial totalmente legítimo e transparente, celebrado em 2005, ou seja, há 20 anos, ainda o atual presidente do SL Benfica era jogador do AC Milan.

Sobre as eleições para a Liga Portugal, não estranhamos que o presidente do FC Porto tenha manifestado sucessivamente, em diversas reuniões e conversas, o seu apoio à candidatura de Reinaldo Teixeira, como é do conhecimento da maioria, se não da totalidade, dos clubes da primeira e segunda ligas, e hoje apoie uma candidatura própria, por si desenhada.

E não estranhamos porque como lamentou Villas-Boas no recente aniversário da FPF 'alguns clubes estão agarrados a compromissos de palavra'. Ora bem, ficámos a saber que a palavra pouco ou nada vale para o presidente do Porto.

O Sport Lisboa e Benfica continuará, como sempre, a pautar-se pelos valores da seriedade, transparência e respeito institucional que devem presidir ao futebol português.»

[Notícia atualizada às 17h25]