A FIGURA: GRIMALDO

Fez o 2-0 aos 10 minutos na cobrança exímia de um livre direto. Muito projetado no corredor (como quase sempre), voltou a formar dupla no corredor esquerdo com João Mário, que regressou àquele lado como consequência da titularidade de Neres. Os dois entendem-se às mil-maravilhas e não faltaram momentos de desequilíbrio fabricados entre eles. Além do golo, Grimaldo fez ainda pelo menos mais dois passes para golo que mereciam melhor definição. Parece livre que nem um pássaro. E não é que está quase livre para assinar por outro clube?

O MOMENTO: 1-0 de Neres. MINUTO 2

Talvez ainda mais motivadas – e alertadas – pelo empate inesperado do rival FC Porto nos Açores, as águias entraram com pressa no jogo e por volta do centésimo segundo já venciam. Por vezes, o mais difícil nestes jogos é encontrar o caminho certo. E o Benfica encontrou-o bem cedo.

OUTROS DESTAQUES

Neres: voltou às opções iniciais de Roger Schmidt ao fim de quase um mês. Inaugurou o marcador logo aos 2 minutos com um dos momentos mais belos da noite, teve ação participativa no 3-0 e protagonizou uma jogada individual fantástica que terminou com um falhanço inacreditável de Gonçalves. Saiu aos 72 minutos, depois de mostrar que está pronto para voltar a assumir regularmente um lugar no 11. Mas quem sairá?

Rafa: mais uma noite com momentos em que fez disparar os radares de controlo de velocidade que cercam o Estádio da Luz. Acumulou ocasiões de golo, envolveu-se bem com os companheiros e parecia a caminho de terminar o jogo com golos. A páginas tantas, alguém comentou junto à tribuna de imprensa porque é que Schmidt não o tirava de campo. A resposta talvez tenha sido dada no último lance do jogo quando Rafa fez o 5-0 e faturou pela quarta vez nos últimos três jogos.

Enzo Fernández: mais um jogo de elevada competência do médio argentino, mas não isento de erros. Arriscou por vezes mais do que necessário em alguns passes, mas também é isso que faz dele um ativo único no plantel encarnado. Marcou aquele que, não fosse anulado, seria o 4-0 e o momento alto da noite e assistiu para o golo de Musa. A meio da próxima semana vai descansar pela primeira vez. E o Benfica vai mostrar, pela primeira vez, como vive sem ele.

Aursnes: as permutas de posição são uma constante entre a dupla Enzo-Florentino, mas entre o norueguês e o argentino essa tendência é ainda mais vincada. Aursnes tem um raio de ação enorme, ora estando fixado no meio-campo, ora aparecendo muitas vezes no último terço a apoiar os homens da frente. E está em muito do que as águias produzem ofensivamente, como esteve no 1-0 de Neres, no 3-0 de Gonçalo Ramos e no 4-0 de Enzo que não contou. Notável.

João Mendes: talvez o melhor elemento do Desp. Chaves nos primeiros 45 minutos, com uma ou duas boas transições ofensivas.