O Benfica goleou o Desportivo de Chaves por 5-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga.

Neres (2m), Grimaldo (10m), Gonçalo Ramos (37m), Musa (81m) e Rafa (90+3) assinaram os golos encarnados.

Com este resultado o Benfica reforça a liderança da Liga, já que passa a somar 31 pontos e aproveita o empate do FC Porto, segundo classificado, agora com 23 pontos.