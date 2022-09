O Benfica, com quatro futebolistas, domina o onze ideal da 7.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios, com as do SofaScore.

Os encarnados, líderes do campeonato com 21 pontos, fruto de sete vitórias no mesmo número de jogos, bateram o Marítimo por 5-0, no domingo, no Estádio da Luz.

Com dois representantes cada, surgem Estoril e Sporting de Braga. A equipa comandada por Nélson Veríssimo empatou na receção ao FC Porto, no sábado (1-1), enquanto os minhotos venceram o Vizela por 2-0, no domingo, no jogo que fechou a jornada.

Liga: resultados e classificação

Do jogo que abriu a jornada chega mais um nome para este onze, do Portimonense, que venceu o Desportivo de Chaves por 1-0.

Do Boavista-Sporting, ganho pelos axadrezados por 2-1, no sábado, entra um representante de cada equipa.

A equipa ideal da jornada:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.