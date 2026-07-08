A rejeição da Benfica FM por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), mantendo o projeto apenas no online, foi discutida na Assembleia da República nesta quarta-feira. José Gandarez, vice-presidente das águias, e Helena Sousa, presidente da ERC, foram ouvidos por deputados.

Em sede da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Chega, Helena Sousa justificou a decisão de não licenciamento, preservando «um recurso público escasso, que são as frequências radioelétricas».

«Passaríamos a ter cinco rádios locais, temáticas desportivas associadas ao Benfica e isto em concelhos em que não há diversidade de oferta radiofónica. Em Cantanhede, por exemplo, há apenas uma rádio local, a Batida FM. Perante isto, a ERC fez aquilo que a lei exige, avaliou os impactos da operação sobre o pluralismo, a diversidade da oferta radiofónica e a independência editorial», explicou.

A operação levada a cabo entre o Grupo Bauer e o Benfica levaria a modificação dos serviços de programas Batida FM, Batida FM Moita, Batida FM Maia e Batida FM Cantanhede de «temática musical» para «temática desportiva informativa». O Conselho Regulador da ERC rejeitou.

«Ficou mais uma vez demonstrado que tínhamos razão. Infelizmente, isso serve de pouco aos benfiquistas»

Já José Gandarez, vice-presidente do Benfica, mostrou-se grato a todos os partidos políticos e aos deputados por terem permitido a audição, em declarações aos meios do clube.

«Penso que foi uma audição totalmente esclarecedora. Foi um verdadeiro serviço público. Hoje, os deputados, na Casa da Democracia, e todos aqueles que assistiram, ou que venham a assistir futuramente, porque a sessão ficou gravada, puderam constatar – e isso foi unânime entre todos os grupos parlamentares – que a razão assiste ao Benfica e à Benfica FM», garante.

«Ficou mais uma vez demonstrado que tínhamos razão. Infelizmente, isso serve de pouco aos benfiquistas que continuam a ouvir rádio apenas em FM, porque continuarão sem poder ouvir a Benfica FM dessa forma nos próximos meses. Mas é muito importante que não seja apenas o Benfica a dizer que tem razão. Não é apenas o Grupo Bauer que entende que a razão está do nosso lado. Hoje foram os próprios deputados, de diferentes forças políticas, que reconheceram isso», completou Gandarez.