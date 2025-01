O Benfica (25.º da lista) é o clube português que gerou mais receita, na temporada 2023/24, com 224 milhões de euros (ME), numa lista liderada pelo Real Madrid. Segundo o estudo da Deloitte, os encarnados estão entre os 30 clubes com maior receita na temporada passada. Sporting e FC Porto não estão presentes.

O clube treinado por Carlo Ancelotti foi o primeiro a ultrapassar a fasquia de mil milhões de euros, graças a um aumento de faturação de 25,8% em relação à época anterior. A conclusão do novo Bernabéu também foi um fator relevante para o crescimentos das receitas em dias de jogos, cerca de 248 ME, um aumento de 103% comparado com a época transata.

Em segundo lugar, tal como na época passada, ficou o Manchester City que apresentou um valor de 837,8 ME, ligeiramente superior ao campeão francês, Paris Saint-Germain, que ficou em terceiro com 805,9 ME.

Ainda em Inglaterra, especificamente em Manchester, o United, clube liderado por Ruben Amorim, mesmo com as dificuldades desportivas, ficou em quarto lugar, com 770,6 ME.