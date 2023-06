O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar a Benfica e Sporting, na sequência das cenas de pancadaria entre adeptos, na bancada, ainda antes do dérbi da penúltima jornada da Liga, apurou o Maisfutebol.

O dérbi ficou marcado por distúrbios tanto no exterior do recinto, como depois no interior, uma vez que muitos adeptos do Benfica tinham bilhetes para fora da caixa de segurança, algo a que o Sporting se mostrou «alheio».

Recorde-se que cinco adeptos foram detidos ainda antes do encontro entre leões e águias.