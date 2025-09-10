A Colômbia goleou a Venezuela por 6-3, em Maturín, na terça-feira à noite e, esta quarta-feira, Richard Ríos, do Benfica, e Luis Suárez, do Sporting, já estão em Portugal, segundo apurou o Maisfutebol. Uma viagem relâmpago que só foi possível graças a um acordo entre os dois rivais de Lisboa que permitiu fretar um jato para trazer os dois internacionais colombianos a tempo de participarem nos jogos da 5.ª jornada.

Richard Ríos foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto Luis Suárez também jogou de início, mas foi substituído aos 69 minutos, já depois de ter marcado quatro dos seis golos dos colombianos.

As viagens transatlânticas são, por vezes, complicadas, não só pelas longas horas de voo, mas, sobretudo, pelas dificuldades em conseguir voos diretos para Lisboa. Como o interesse era comum aos dois emblemas, não foi difícil a Benfica e Sporting chegarem a um acordo que, em termos simples, passou pela divisão das despesas do aluguer do jato.

Apenas um pequeno contratempo. O destino final seria o Aeroporto de Cascais, antigo aeródromo de Tires, mas o jato que trouxe os dois jogadores acabou por ser desviado para o Aeroporto de Faro. Nada que impeça os dois jogadores de integrarem os treinos das respetivas equipas esta quinta-feira de manhã.

Recordamos que o Benfica prepara-se para receber o Santa Clara, na próxima sexta-feira sexta-feira, enquanto o Sporting joga no dia seguinte em Famalicão, em jogos incluídos na 5.ª jornada da Liga.