Com as goleadas deste domingo, Benfica e Sporting são as duas únicas equipas que podem ficar em primeiro ou segundo, matematicamente. Quer isto dizer que ambas vão disputar a Supertaça na próxima época – por serem os dois finalistas da Taça de Portugal – e também garantem a presença na Liga dos Campeões.

O campeão apura-se diretamente para a fase de liga, enquanto o segundo classificado terá de fazer mais contas.

Benfica fica a torcer contra Ruben Amorim e não só

O cenário do Benfica é mais favorável. Caso termine no segundo lugar, o conjunto da Luz precisa que o Athletic Bilbao vença a Liga Europa para seguir diretamente para a Champions. A equipa basca está no quarto lugar da Liga Espanhola e bem posicionada para garantir o bilhete na prova milionária via campeonato – Espanha tem cinco lugares Champions. Assim, caso derrotem o Manchester United nas meias-finais da Liga Europa e, depois, o vencedor do duelo entre Tottenham e Bodo/Glimt, os bascos «oferecem» a entrada direta na Champions à equipa com melhor coeficiente que ainda não tenha presença assegurada.

Dado que as equipas de Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália não entram nestas contas, porque as vagas dos campeonatos destes países já são automáticas, aparece o PSG como a formação com melhor coeficiente. Contudo, os parisienses já foram campeões e, desta forma, a vaga passa para o segundo mais bem posicionado, que é o Benfica.

Sporting tem de fazer mais contas

O caso do Sporting - que também precisa da vitória do Athletic Bilbao na Liga Europa - é mais complicado, caso termine o campeonato na segunda posição. Além de PSG e Benfica, também FC Porto, Club Brugge, Feyenoord, PSV, Ajax e Lille têm melhor coeficiente do que os leões.

O FC Porto já não pode chegar aos lugares de Champions. Posto isto, sobram Club Brugge, Feyenoord, PSV, Ajax e Lille. O Club Brugge está no segundo lugar do campeonato belga, que dá acesso ao play-off. Caso terminasse nessa posição e o Sporting também fosse segundo em Portugal, o conjunto belga ficaria com a vaga de entrada direta. Ou seja, os leões torcem para que o Club Brugge não fique no segundo posto do campeonato da Bélgica.

Virando as atenções para os Países Baixos, os leões torcem para que Ajax, Feyenoord e PSV não fiquem no terceiro lugar, que também dará acesso às pré-eliminatórias. Nesta altura, o Ajax lidera com 74 pontos, o PSV é segundo, com 67 pontos e o Feyenoord é terceiro, com 62. Também com 62, está o Utrecht, que tem pior coeficiente do que o Sporting e, caso termine no último lugar do pódio, os leões festejariam a entrada direta na Liga dos Campeões.

Em França, o cenário parece estar controlado, porque o Lille está na terceira posição, com 56 pontos, mais um do que o Mónaco, o quarto classificado, o posto que vale o acesso à terceira pré-eliminatória da Champions.

Em suma, o Sporting, para garantir a entrada direta na Champions pelo segundo lugar, precisa que o Club Brugge não fique em segundo, que Ajax, Feyenoord e PSV não terminem em terceiro e que o Lille não feche na quarta posição.