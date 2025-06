O Benfica está a ultimar os detalhes da transferência em definitivo, a custo zero, de Henrique Pereira para o Santa Clara, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo, num primeiro momento, passa pela divisão igualitária do passe do jovem avançado formado no Seixal: 50 por cento para os encarnados, 50 por cento para os açorianos. O atleta vai assinar um contrato válido por três temporadas.

Aos 23 anos, Henrique Pereira esteve emprestado pelo Benfica ao Casa Pia na recém-encerrada temporada, tendo feito 26 jogos oficiais e anotado dois golos e uma assistência.