Benfica: Enzo Barrenechea falha receção ao Gil Vicente
Médio viu o quinto amarelo na Liga
Enzo Barrenechea é baixa confirmada no Benfica para a receção ao Gil Vicente.
O médio argentino viu o quinto amarelo na Liga no jogo com o Rio Ave e vai ter de cumprir castigo na próxima sexta-feira, no duelo com os gilistas.
Assim, Enzo vai «limpar» os cartões e estará disponível para o clássico com o FC Porto no Dragão, a 5 de outubro.
