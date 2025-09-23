Enzo Barrenechea é baixa confirmada no Benfica para a receção ao Gil Vicente.

O médio argentino viu o quinto amarelo na Liga no jogo com o Rio Ave e vai ter de cumprir castigo na próxima sexta-feira, no duelo com os gilistas.

Assim, Enzo vai «limpar» os cartões e estará disponível para o clássico com o FC Porto no Dragão, a 5 de outubro.

