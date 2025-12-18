Já se conhece a natureza das lesões de Heorhiy Sudakov e de Samuel Soares, dupla do Benfica que foi substituída nos primeiros 45 minutos de jogo do duelo desta quarta-feira com o Farense, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O clube informou que o ucraniano sofreu uma contusão muscular na coxa direita após um lance disputado com um adversário. Já o guarda-redes Samuel Soares sofreu sozinho uma lesão muscular na coxa direita.

O primeiro saiu no decorrer da primeira parte, enquanto o segundo foi rendido por Trubin ao intervalo. O Benfica viria a ganhar por 2-0 e seguir para os «quartos» da Taça de Portugal.

Já Leandro Barreiro tinha sofrido uma contusão no tornozelo esquerdo diante do Moreirense e está em dúvida para o próximo duelo frente ao Famalicão. O duelo com os minhotos acontece na segunda-feira, pelas 20h45, no Estádio da Luz.

[Notícia atualizada pelas 19h45]