O Benfica anunciou esta sexta-feira que os bilhetes para o dérbi com o Sporting estão esgotados. Os leões recebem os rivais no Estádio José Alvalade no dia 29 de dezembro, às 20h30, na 16.ª jornada da Liga.

«Os bilhetes para o jogo Sporting-Benfica, da 16.ª jornada da Liga Betclic 2024/25, estão esgotados», pode ler-se numa nota publicada no site das águas.

De recordar que os bilhetes foram colocados à venda, para os sócios do Benfica, esta sexta-feira, às 10h. Em poucos minutos foram todos vendidos. Na véspera, estiveram apenas disponíveis para detentores de Red Pass.