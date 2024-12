O Benfica recebeu e venceu o Estoril por 3-0, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga.

Na véspera do jogo, Bruno Lage assegurou que os jogadores iam fazer de tudo para dar uma prenda antecipada aos adeptos. O que é certo é que na véspera da noite de Natal, o Benfica não entrou tão bem no jogo e até podia ter sofrido o 1-0 logo a abrir, não fosse Trubin evitar um belo golo de João Carvalho, após pontapé de meia-distância.

Quanto aos onzes, tal como esperado, Otamendi ficou no banco de suplentes e para o seu lugar entrou António Silva, depois de uma viagem relâmpago à Argentina, para festejar o 15.º aniversário da filha.

Ora, perante o melhor arranque do adversário, os encarnados tiveram de puxar dos galões e uma das melhores oportunidades do primeiro tempo pertenceu a Alexander Bah, que na sequência de um pontapé de canto só não festejou porque a bola bateu com um estrondo no poste.

Este momento serviu de aviso para o Estoril, que através de Fabricio García criou muitas dificuldades ao lado direito da defesa benfiquista, com Bah a ficar aos papéis em alguns lances.

Ainda assim, a eficácia do Estoril não chegou a bom porto e o Benfica acabou por ser mais letal, com Pavlidis a colocar um ponto final na seca de golos de forma sensacional. Com tempo e espaço para atirar à baliza de Joel Robles, o avançado grego não hesitou e rematou de fora da área, completamente fora do alcance do guardião canarinho.

Daqui até ao intervalo, os visitantes não acusaram o golo sofrido e continuaram atrás do empate, com as águias a conseguirem sair com perigo para o contra-ataque, graças à qualidade individual dos quatro da frente, muito móveis e sempre à procura da profundidade.

Para o segundo tempo, nenhum dos treinadores mexeu nas respetivas equipas e o que é facto é que o Estoril voltou a entrar melhor. Um lance de Fabricio García na profundidade quase dava a oportunidade ao Estoril para chegar ao empate, depois do ala ter caído na área encarnada.

Só que após ser chamado a rever as imagens, António Nobre considerou não haver qualquer falta de Tomás Araújo e o jogo prosseguiu. A vantagem mínima acabou por não retirar os canarinhos do encontro em nenhum momento, já que o Benfica optou quase sempre por apostar no contra-ataque, fórmula de sucesso em alguns jogos.

Com o jogo aberto e as duas equipas à procura de mais golos, a fórmula de sucesso estava novamente no bando de suplentes das águias.

Bruno Lage lançou Amdouni para o relvado e o impacto do suíço revelou-se quase instantâneo. Após uma bola longa e uma receção deliciosa de Di María, o argentino foi lançado na profundidade e acabou por colocar a bola dentro da área canarinha. Com alguma sorte à mistura, o esférico sobrou para o pé direito de Amdouni, que finalizou de pé direito para o fundo da baliza.

Melhor do que dois, só mesmo três golos e quem mais do que o próprio Amdouni. Na sequência de um pontapé de canto convertido do lado esquerdo do ataque, o camisola sete apareceu ao segundo poste e cabeceou para o 3-0.

Até final, destaque ainda para um lance de perigo junto da área de Trubin, com o recém-entrado André Lacximicant a corresponder ao cruzamento de Gonçalo Costa do lado esquerdo e a finalizar de primeira, ligeiramente ao lado da baliza de Trubin.

Este resultado permite ao Benfica assumir a liderança do campeonato antes do Natal, com um ponto de vantagem para Sporting e FC Porto, a poucos dias do último dérbi de 2024, no Estádio José Alvalade.