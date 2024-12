A figura: Amdouni, a arma secreta

Mais uma vez provou que consegue ser uma arma secreta perfeita para Bruno Lage, já que o impacto que teve em campo foi quase instantâneo, após ter recebido uma bola perdida dentro da área do Estoril. Um remate de pé direito não deu qualquer hipótese ao guardião do Estoril. Melhor só mesmo o «bis» que apontou em cima do apito final, quando respondeu da melhor forma ao pontapé de canto batido do lado esquerdo.

O momento: árbitro reverte penálti a favor do Estoril

Logo a abrir o segundo tempo, a equipa visitante podia ter beneficiado de uma grande penalidade, após Fabricio Garcia ter feito um sprint monumental e entrado dentro da área, acabando por cair após contacto com Tomás Araújo. Após rever as imagens, António Nobre decidiu reverter a decisão e o jogo prosseguiu.

Outros destaques:

Pavlidis

Após quase 30 minutos de futebol aberto e com oportunidades para ambos os lados, a chave para desbloquear o encontro estava no pé direito do grego. Com tempo e espaço para almejar a baliza de Joel Robles, a bola saiu rasteira e acabou por chegar com força junto ao poste direito da baliza.

Tomás Araújo

Mais uma exibição de enorme qualidade do central português, que em diversas ocasiões teve de ajudar Bah a cortar algumas investidas do Estoril. Importante nos duelos defensivos e na forma como também conseguiu ajudar a equipa a sair para o ataque.

Álvaro Carreras

Continua a colecionar boas exibições do lado esquerdo da defesa e ao contrário de Bah, quase nunca deixou Wagner Pina progredir pelo corredor e assim criar desequilíbrios junto da baliza de Trubin. Além disso, chegou muitas vezes à área do Estoril, para conseguir algumas combinações com Beste e Aktürkoglu.

Fabricio García

Claramente o melhor elemento do Estoril no primeiro tempo, ainda que toda a equipa tenha estado praticamente bem em todos os momentos. Do lado esquerdo foi um autêntico tormento para Bah e conseguiu chegar à área do Benfica em diversas ocasiões. Faltou apenas o golo ou a assistência para culminar a exibição de qualidade.