Figura: Kökçü no sítio certo rende bem mais

As ausências de Di María e, sobretudo, de Rafa Silva, permitiram ao turco jogar mais à frente, onde gosta mais, entre David Neres e Tiago Gouveia. A verdade é que turco está em dois dos três golos do Benfica. Entrou no jogo a marcar um livre que passou a rasar a barra. Depois abriu o marcador com um pontapé fenomenal de fora da área, com a bola a fugir de Dani Figueira. Um golo, o terceiro na Liga, muito parecido com aquele que já tinha marcado ao Vitória. Logo a seguir podia ter voltado a marcar, servido por Aursnes, mas atirou à figura do guarda-redes do Estoril. Já na segunda parte, foi ele que serviu Tiago Gouveia para o terceiro golo do Benfica e teve ainda mais uma oportunidade, num remate cruzado. Uma noite em cheio para o turco.

Momento: golo de Marcos Leonardo

O Estoril tinha empatado, os adeptos já tinham atirado tochas para o relvado e o ambiente estava muito tenso na Luz à beira do intervalo, mas, já em tempo de compensação, o Benfica acabou por recuperar a vantagem. David Neres cruzou da direita, Tiago Gouveia amorteceu de cabeça e Marcos Leonardo, também de cabeça, atirou a contar. O Benfica recuperava uma vantagem que lhe permitiu, depois, regressar bem mais tranquilo para a segunda parte, até porque fez o terceiro logo a abrir.

Outros destaques:

Tomás Araújo

Nico Otamendi que tome cuidado. Tomás Araújo aproveitou a oportunidade esta noite e rubricou uma grande exibição. Uma grande exibição, repetimos, de um senhor central que voltou a fazer dupla com António Silva, a mesma que há uns anos liderou o Benfica à conquista da Youth League. Muito bem na antecipação, fez cortes atrás de cortes e saiu facilmente a jogar com a bola nos pés. Arrancou muitos aplausos dos adeptos com uma exibição personalizada e deixou a certeza de que o Benfica tem uma dupla para, pelo menos, quinze anos.

Tiago Gouveia

Mais um jogador a aproveitar da melhor forma mais uma oportunidade de Schmidt. Fez uma assistência para o segundo golo e marcou ele próprio o terceiro, logo a abrir a segunda parte. Um golo que não festejou, pelo contrário, pediu desculpa, por respeito à antiga equipa. Esteve sempre muito em jogo, deu vida à ala esquerda, em constantes combinações com Aursnes.

Marcos Leonardo

Tinha quatro golos em pouco mais de cem minutos na Liga e jogou esta noite, pela primeira vez, como titular e marcou mais um. Um golo determinante como já referimos no momento do jogo. Esteve muito tempo longe do jogo, mas voltou a ter oportunidades na segunda parte, com destaque para um passe de Aursnes que lhe permitiu rematar na pequena área contra Dani Figueira.

Trubin

Com três grandes defesas na segunda parte, o ucraniano permitiu ao Benfica uma noite bem mais tranquila. No lance do golo do Estoril, não conseguiu segurar a bola e defendeu para a frente, mas depois redimiu-se com grandes estiradas a remates de Rafik Guitane e Alejandro Marqués.

Rodrigo Gomes

Mais um grande jogo do jovem ala do Estoril que esta época já soma sete golos e outras tantas assistências. No lance do golo apareceu no sítio certo, no momento certo para rematar com o pé esquerdo, mas Rodrigo Gomes foi bem mais do que o golo.

David Neres

Um dos poucos que escapou à revolução de Schmidt e percebe-se porquê. O brasileiro está em grande forma. Foi determinante na ala direita de onde arrancou vários cruzamentos letais, tanto no lance do primeiro golo, como no segundo.