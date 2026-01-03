A FIGURA: Pavlidis

Inaugurou o marcador na cobrança de um penálti pouco depois da meia-hora e pouco antes do intervalo executou o momento mágico da noite, com um chapéu tremendo sobre Robles, na conclusão de uma jogada na qual contribuiu inicialmente com uma «tabelinha» que mostrou que Pavlidis é, antes de ser um marcador de golos por excelência, um indispensável jogador de equipa. Na segunda parte, fez o golo que dissipou as dúvidas no jogo. O grego fecha a primeira volta na liderança dos melhores marcadores da Liga com 17 golos, menos dois do que a marca que tinha no fim do campeonato passado.

O MOMENTO: Pavlidis x3. Minuto 80

A segunda parte estava longe de ter a vertigem dos primeiros 45 minutos, mas o jogo continuava vivo e perigoso para os encarnados, com assobios esporádicos lançados das bancadas a cada ação perigosa do Estoril ou erro não forçado de um jogador da equipa de José Mourinho. O 3-1 não só tranquilizou jogadores e adeptos do Benfica como deitou emocionalmente abaixo um Estoril com ideias muito positivas.

OUTROS DESTAQUES

Prestianni: pequeno em tamanho, grande em bravura e em capacidade para criar desequilíbrios. Foi um dos melhores dos encarnados na primeira parte e tentou o golo em duas ocasiões. Saiu aos 77 minutos sob muito aplausos, depois de deixar tudo em campo.

Sidny Lopes Cabral: numa das primeiras ações com bola em campo (terá sido a primeira?) arrancou da esquerda um cruzamento que terminou com Pavlidis a assinar o hat-trick e a tranquilizar os adeptos encarnados. Grande estreia do (hoje) extremo. Amanhã logo se verá, mas a primeira amostra de águia ao peito foi convincente.

João Carvalho: aos 28 anos tem um nível futebolístico que, tivesse-o quando foi lançado na equipa principal do Benfica, poderia tê-lo catapultado para outros patamares. Fez o (belo) golo que permitiu ao Estoril desassossegar a Luz em cima do intervalo, mas foi muito mais do que isso ao longo da noite. Foi ele que ligou a equipa em campo, tratando a bola quase sempre de forma criterioso.