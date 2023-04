A SAD do Benfica foi multada em mais de oito mil euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por incidentes na vitória sobre o Estoril, no último domingo, no Estádio da Luz, a contar para a 29.ª jornada da Liga.

O organismo puniu os encarnados em 1020 euros devido ao comportamento incorreto do público, nomeadamente, cânticos, além de 7010 euros por terem sido deflagrados potes de fumo, um petardo e ainda um flashlight.

A juntar a isto, a SAD das águias foi multada em 640 euros, porque uma criança adepta do Benfica entrou em campo após o apito final. O diretor de campo dos encarnados, Alexandre Carvalheiro, também foi castigado com 230 euros.

«Após o final da partida entrou em campo uma criança adepta da equipa visitada, SLB, proveniente da Bancada Poente, Setor 29, que se dirigiu aos jogadores dessa mesma equipa para pedir uma camisola, melhor identificada pela camisola que envergava. Foi retirado por um ARD», pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta quinta-feira.

Situação idêntica ocorreu também no Paços de Ferreira-FC Porto, tal como descrito no relatório do delegado do jogo.

«No final da partida, após o superflash, verificou-se a entrada de um adepto, vindo da bancada nascente, exclusivamente ocupada por adeptos afetos à equipa visitante FC Porto, entrando no retângulo de jogo na direção dos jogadores Pepe e Taremi. O referido adepto foi detido e identificado pelas Forças de Segurança», lê-se.

Os pacenses foram multados em 281 euros e o funcionário José Barros terá de pagar 130 euros. Além destes montantes, o Paços foi multado em 1400 euros por permitir a «entrada e permanência de objetos não autorizados» aos adeptos visitantes.

De resto, da partida em Paços de Ferreira resultou também 5684 euros em multas ao FC Porto, 1224 por cânticos dos adeptos dos dragões dirigidos ao Benfica e outros 4460 por deflagrarem tochas incandescentes, potes de fumo e um flashlight.