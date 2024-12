Benfica e Estoril medem forças no Estádio da Luz esta segunda-feira, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga.

ACOMPANHE O ENCONTRO AQUI, AO MINUTO.

Bruno Lage promoveu duas alterações face ao habitual onze que tem apresentado, com destaque claro para a ausência de Otamendi e a entrada de António Silva, mas também a saída de Florentino para o regresso de Jan-Nikklas Beste às escolhas iniciais do técnico.

Recorde-se que Otamendi teve uma viagem até à Argentina após o jogo com o Nacional, para assistir ao 15.º aniversário da filha, sendo que o regresso a Portugal aconteceu apenas este domingo.

Quanto a Ian Cathro, técnico do Estoril, não muda qualquer jogador face ao onze que perdeu por 2-0 na última jornada diante do Casa Pia. O destaque vai para o regresso de Pedro Álvaro a uma casa que bem conhece, já que foi formado no Benfica, ainda que não tenha feito qualquer jogo pela equipa principal das águias.

Confira aqui os onzes iniciais de Benfica e Estoril:

ONZE DO BENFICA: Trubin, Bah, Tomás Araújo, António Silva, Carreras, Aursnes, Kökcü, Di María, Jan-Nikklas Beste, Aktürkoglu e Pavlidis.

ONZE DO ESTORIL: Joel Robles, Boma, Pedro Álvaro, Bacher, Wagner Pina, Zanocelo, Holsgrove, Fabricio García, Hélder Costa, João Carvalho e Alejandro Marqués.