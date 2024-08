Figura: Kokçu joga de início, marca e é o melhor em campo

O turco já tinha reclamado a titularidade quando saltou do banco para mudar o jogo frente ao Casa Pia e Roger Schmidt lançou mesmo o turco de início. O médio correspondeu com uma noite em cheio, com um ritmo e intensidade acima de todos os outros, surgindo muitas vezes soltos na esquerda, em constantes combinações com Álvaro Carreras. Logo nos primeiros minutos, arrancou dois cruzamentos e dois remates. No primeiro, atirou de primeira, a cruzamento de Alexander Ba e levou as mãos à cabeça, quando viu a bola passar por cima da trave. À segunda tentativa, marcou mesmo. O remate saiu-lhe enrolado, mas iludiu Bruno Brígido que parecia que ia chegar à bola, mas deixou-a escapar por entre as luvas. O turco esteve sempre muito em jogo, teve nova oportunidade para marcar e deixou tudo em campo.

Momento: minuto 70, Luz levanta-se para saudar Renato Sanches

Foi um momento especial dentro do jogo. Oito anos depois de ter saído do Benfica, Renato Sanches voltava a jogar de águia ao peito. Os adeptos levantaram-se para aplaudir o ídolo formado no Seixal que, ainda por cima, vinha acompanhado por Di María. Um momento solene na Luz, com toda a gente de pé para saudar o regresso de Renato. Um entusiasmo que se prolongou nos minutos seguintes, sempre que Renato tocava na bola, a Luz aplaudiu. Mesmo a fechar o jogo, viu um amarelo, mas também foi aplaudido. Tantas saudades.

Outros destaques:

Álvaro Carreras

Aproveitou a oportunidade, proporcionada pela lesão de Jan-Niklas Beste, da melhor forma. Entrou muito bem no corredor esquerdo, subindo muitas vezes pela linha, para depois derivar para o interior, numa série de combinações com Kokçü que fizeram a cabeça em água a Danilo Veiga.

Tomás Araújo

Imperial. Roger Schmidt não o deixou sair nesta janela de mercado e esta noite o central deixou porque é o treinador alemão não prescinde dele. Ganhou as poucas bolas que o Estrela conseguiu cruzar para a área do Benfica, mas foi na área do Estrela em que se destacou mais, com duas cabeçadas bem medidas que por pouco não resultaram em golos para o Benfica, com destaque para a segunda, na sequência de um canto, para defesa apertada de Bruno Brígido.

Tiago Gouveia

Desta vez não conseguiu abanar com o jogo como tinha feito frete ao Casa Pia, ainda assim, teve uma oportunidade soberana para marcar o golo da tranquilidade antes de sair lesionado, ao que tudo indica, com um ombro deslocado.

Lesões no Benfica

Aursnes saiu lesionado ainda na primeira parte, ao que tudo indica, com um problema muscular. Entrou Tiago Gouveia que também acabou por ter de sair na segunda parte, ao que tudo indica, com uma lesão no ombro.