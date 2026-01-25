A Figura: Sidny Lopes Cabral

Dias depois de Mourinho falar da falta de jogadores com «estaleca» e «corpo inteiro» no plantel, o reforço de inverno Sidny Cabral destacou-se como figura maior do triunfo. Diante da equipa que o revelou no campeonato português, ia variando entre o corredor esquerdo e direito, ameaçando com cruzamentos. Era ele o jogador que mais passava para dentro da grande área contrária, seja nas bolas paradas, seja em bola corrida. Bateu um belo livre direto de pé esquerdo e depois assistiu Pavlidis de pé direito, num canto. Há poucos jogadores que podem fazê-lo. Como se não bastasse, ainda marcou na sequência de uma oferta do antigo colega de equipa Luan Patrick.

O Momento: golo de Anísio Cabral, aos 84m

Já com um 3-0 confortável, brilhou mais um dos jovens «sem estaleca», mas que se apresentou de «corpo inteiro» na Luz. Acabado de entrar e em estreia absoluta, Anísio Cabral desviou de cabeça para dentro da baliza, ganhando posição à defensiva estrelista. O cruzamento? Foi de Daniel Banjaqui, outro jovem de 18 anos. Curiosamente, e para quem acredita em sinais, Anísio marcou aos 84 minutos no dia em que Eusébio faria 84 anos. Bonito.

Outros Destaques:

Vangelis Pavlidis: fez as pazes com o golo e a marca de 11 metros. Após três jogos sem marcar em que se notou muito a ansiedade, com decisões dúbias no último terço, o grego voltou a ser decisivo. Quando o Estrela parecia impenetrável, o grego sacou de um argumento que não lhe é habitual – o cabeceamento. E que cabeçada para dentro da baliza, com a bola ainda a beijar a trave. Curiosamente, na segunda parte, acertou na mesma zona da trave, mas na outra baliza, antes de celebrar o 2-0. Um penálti indefensável.

Daniel Banjaqui: já aqui falámos sobre o cruzamento tirado aos 84 minutos para o golo, mas a sua exibição não se limitou a isso. Defensivamente não comprometeu, controlando Stoica. Ofensivamente, teve a ousadia de fazer um par de remates e deu profundidade ao corredor direito.

Kevin Janssen: na estreia pelo novo clube após destacar-se pelo Norrkoping, da Suécia, Janssen impressionava logo pela estampa física, digna de andebolista. Com dupla nacionalidade belga e sueca, Janssen conseguiu anular Sudakov, atuando como médio-defensivo. Teve alguns cortes importantes, deu segurança com bola, mas não chegou.

Anísio Cabral: chegar, ver e marcar. O jovem campeão mundial sub-17 marcou de cabeça, num belo movimento (até na impulsão) e na primeira vez que tocou na bola. Impacto imediato e uma noite para recordar.