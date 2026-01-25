Benfica-Estrela (ONZES): Mourinho aposta em Banjaqui e Sidny
Ala contratado neste mercado de janeiro vai defrontar antiga equipa
Já se conhecem as escolhas dos treinadores José Mourinho e João Nuno para o duelo entre Benfica e Estrela da Amadora na tarde deste domingo, para a Liga portuguesa. As águias vão alinhar com um onze inicial inédito esta temporada.
O jovem Daniel Banjaqui mereceu a titularidade, bem como Sidny Lopes Cabral, como extremo-esquerdo. António Silva regressa também à titularidade. Já João Nuno também apostou em alguns jogadores menos utilizados como Antonetti, Moustier ou Jansson face às várias ausências.
Rafa Silva ficou guardado no banco de suplentes, bem como Anísio Cabral e Voitinovicius, novidades na convocatória de Mourinho.
Acompanhe o duelo AO VIVO com o Maisfutebol a partir das 18 horas.
BENFICA: Trubin, Daniel Banjaqui, António Silva, Otamendi e Dahl; Aursnes, Sudakov e Barrenechea; Sidny, Prestianni e Pavlidis.
Suplentes do Benfica: Voitinovicius, Ivanovic, Dedic, Leandro Barreiro, Schjelderup, Rafa, Tomás Araújo, Anísio Cabral e Diogo Prioste.
ESTRELA: Renan Ribeiro, Jefferson Encada, Bernardo Schappo, Luan Patrick e Otávio; Jorge Meireles, Paulo Moreira, Kevin Jansson e Tom Moustier; Ianis Stoica e Leandro Antonetti.
Suplentes do Estrela: Diogo Pinto, Gabriel Rodrigues, Robinho, Rodrigo Pinho, Pape Fuhrer, Doué, Alex Sola, Alisson Jesus e João Gastão.
[Notícia atualizada às 17h11]