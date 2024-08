Roger Schmidt promove três alterações no onze do Benfica para a receção ao Estrela da Amadora, jogo da terceira jornada da Liga que tem início marcado para as 20h30 deste sábado.

Acompanhe o Benfica-Estrela da Amadora AO VIVO

O treinador alemão recupera Otamendi no eixo da defesa em detrimento de António Silva, lança Álvaro Carreras para o lugar do lesionado Jan-Niklas Beste no lado esquerdo da defesa e oferece ainda a titularidade e Kokçü, abdicando de João Mário, muito contestado pelos adeptos no último jogo.

Do lado do Estrela, Alan Ruiz começa no banco e vai ser Gustavo Henrique a jogar nas costas de Rodrigo Pinho.

As equipas oficiais:

BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Álvaro Carreras; Barreiro e Florentino; Prestianni, Kökcü e Aursnes; Pavlidis.

Suplentes: Samuel Soares, António Silva, Morato, Arthur Cabral, Di maría, Rollheiser, Marcos Leonardo, Tiago Gouveia e Renato Sanches.

ESTRELA: Bruno Brígido; Danilo Veiga, Miguel Lopes, Ferro e Nilton Varela; Leonel Buca e Léo Cordeiro; André Luiz, Gustavo Henrique e Nani; Rodrigo Pinho.

Suplentes: Marko, Rúben Lima, Tiago Gabriel, Petterson, Paulo Moreira, Alan Ruiz, Kikas, Keliano e Caio.