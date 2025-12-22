Um penálti convertido por Pavlidis (34m) garantiu ao Benfica o triunfo sobre o Famalicão, no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Os encarnados sofreram para levar de vencida os minhotos, num jogo decidido da marca dos 11 metros.

Benfica-Famalicão: ficha e filme do jogo

Com este resultado, o Benfica apanha para já o segundo classificado Sporting, que tem menos um jogo e esta terça-feira joga frente ao Vitória, em Guimarães. Destacado na liderança, com oito pontos de vantagem sobre os rivais, está o FC Porto, que esta segunda-feira venceu em Alverca, por 3-0.