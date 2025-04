A Figura: Kerem Aktürkoglu

Nem sempre titular, nem sempre regular, o extremo turco acabou por ser o elemento mais decisivo do jogo com dois golos e uma assistência. Muito ligado à corrente especialmente na primeira parte, deu trabalho a um Farense que parecia ser inferior nos índices físicos. Belas arrancadas e agudo sentido posicional.

O Momento: bis de Kerem Aktürkoglu, 63m

Talvez pela beleza do golo (daqueles em que parece tudo tão óbvio, que mais vale a pena não estragar a jogada), este foi o momento do jogo. Contra-ataque desenhado pela direita, Aursnes mete a bola de forma inteligente ao segundo poste, Pavlidis amortece para Akturkoglu e este deu motivos para os benfiquistas celebrarem.

Outros Destaques:

Rony Lopes: curiosamente, Rony enfrentava o seu antigo clube e um ex-treinador – Bruno Lage. O pé esquerdo mostra ainda sinais que justificam as passagens por Manchester City, Mónaco ou Sp. Braga. Marcou um golo que foi desenhado por si e as bolas paradas batidas por si eram uma ameaça constante. Os índices físicos podem não ser os de outrora, mas merece destaque.

Vangelis Pavlidis: bom jogo do avançado grego que, como de costume, associou-se bem com os colegas da frente para criar perigo. Oportuno no lance do segundo golo, teve a calma necessária para receber e finalizar no meio de três adversários.

Fredrik Aursnes: 'pau para toda a obra'. Um verdadeiro médio completo, que cobre bastante terreno, passa, interceta e acima de tudo impõe a presença da sua equipa em campo. Esteve muito bem na assistência ao primeiro golo, a surgir nas costas de Di María.

Renato Sanches: merece destaque não tanto por uma espetacular exibição, mas sim pelo acontecimento. Foi titular pela primeira vez nesta segunda passagem pelo Benfica e até deu bons pormenores no equilíbrio do meio-campo durante a primeira parte. Saiu e fica a dúvida se tocado ou não.