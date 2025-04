O Benfica venceu esta noite o Farense, por 3-2, no jogo que fecha a jornada 27 da Liga Portuguesa.

Akturkoglu bisou para os encarnados, num jogo em que Pavlidis também marcou. Tomás Ribeiro e Rony Lopes fizeram os golos dos algarvios.

Ficha e filme do jogo

Com este resultado, o Benfica volta a apanhar o Sporting no topo da Liga, enquanto o Farense se mantém no penúltimo lugar.

A equipa de Bruno Lage defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, no próximo domingo.