Orkun Kökçü é a grande novidade no onze que o Benfica vai fazer alinhar na receção ao Farense, nesta sexta-feira a partir das 18h00.

O médio internacional turco, que esteve lesionado, não era opção inicial de Roger Schmidt desde 3 de outubro (visita a casa do Inter para Champions), e é agora titular depois de ter saltado do banco nos últimos três jogos.

Kökçü rende Florentino e junta-se a João Neves no meio-campo das águias.

Esta é a única alteração na equipa do Benfica comparativamente com o empate diante do Moreirense na jornada anterior.

ACOMPANHE AQUI O AO VIVO DO BENFICA-FARENSE

Onze do Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kokcu; Di María, Rafa e João Mário; Tengstedt.

Onze do Farense: Ricardo Velho; Zach Muscat, Gonçalo Silva, Pastor e Talocha; Mattheus Oliveira e Cláudio Falcão; Belloumi, Vítor Gonçalves e Marco Matias; Bruno Duarte.