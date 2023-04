A FIGURA: Otávio

O médio é sempre dos jogadores mais importantes do FC Porto, mas ganha ainda maior dimensão nestes jogos. Nos primeiros minutos parecia estar em todo o lado, a conquistar todos os duelos e a lutar por cada bola como se fosse a última. Nem tocou na bola, mas teve um papel preponderante no golo de Taremi ao ganhar um duelo corpo a corpo com Chiquinho que o deixou fora do lance e abriu o caminho para o remate do iraniano.

O MOMENTO: Taremi aproveita a clareira (54m)

Com dois toques o FC Porto abriu a clareira na defesa do Benfica que lhe permitiu partir para a vitória. Pepe levantou, Galeno ganhou nas alturas a António Silva e a defesa encarnada desmoronou qual baralho de cartas. Taremi só teve de aproveitar o espaço criado para rematar e fazer o Dragão sorrir na Luz.

OUTROS DESTAQUES

Taremi

Não marcava fora desde o início de setembro e uma seca de golos nos últimos três jogos pareciam fazer soar todos os alarmes, mas o golo de Taremi apareceu quando mais era preciso a dar a vitória no Estádio da Luz que mantém os dragões na luta pelo título. Aproveitou de forma exemplar uma bola perdida à entrada na área e rematou rasteiro de forma indefensável para Vlachodimos.

Pepe

Regressou ao onze após lesão quase um mês depois da última partida e não se notou muito o tempo de ausência… excepto no golo inaugural. Aí o experiente central deixou o avançado ganhar-lhe as costas e cabecear na trave, beneficiando depois do toque involuntário de Diogo Costa. A partir daí, cresceu e aos 38m fez dois grandes cortes sobre o mesmo Ramos. Falhou mais passes do que o habitual.

Grujic

Sérgio Conceição não abdica do sérvio nos jogos mais importantes e ele deixou clara a razão na Luz. Dificilmente aparece nos highlights, mas é raro perder um duelo e ainda acrescenta em termos ofensivos porque não tem receio de arriscar nos passes de rutura.

Pepê

Surgiu desta vez a jogar a extremo e foi importante a criar desequilíbrios na direita. Manteve sempre o compromisso que Conceição tanto admira e ficou na retina um corte importantíssimo a «matar» um contra-ataque do Benfica aos 36m na área defensiva. Em cima do minuto 45 assistiu com classe, de peito, para o golo de Uribe. Acabou o jogo a lateral, após a lesão de João Mário.

Galeno

Viu um golo ser-lhe anulado por estar seis centímetros em fora de jogo, mas esteve sempre ligado e dentro da partida. É ele quem ganha a bola a António Silva e assiste Taremi no golo da vitória.