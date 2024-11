Figura: Di María, qualidade e experiência em dia

Estes dois (grandes) fatores do argentino trouxeram alguns problemas à defesa portista nos primeiros minutos, sobretudo a Francisco Moura, que teve muitas vezes de ser auxiliado por Galeno, no momento defensivo. Foi dele o primeiro remate das águias no encontro, mas Diogo Costa respondeu com uma boa defesa. No segundo tempo, recebeu de Aursnes e finalizou com classe para o segundo das águias e assinou o «bis», na conversão do castigo máximo.

O momento do jogo: autogolo dá tranquilidade ao Benfica

Um lance que começa em mais um excelente passe de Tomás Araújo deu origem ao terceiro golo das águias. Na desmarcação, Bah recebeu o esférico e cruzou para o interior da área, onde Neuhén Pérez desviou, com alguma infelicidade, para o interior da baliza de Diogo Costa.

Outros destaques:

Tomás Araújo - Mais uma exibição sólida do jovem central do Benfica, sobretudo em termos ofensivos. Não é que tenha estado mal na vertente defensiva, mas o seu passe desbloqueou muitas jogadas dos encarnados, sobretudo o lance do terceiro golo, quando ofereceu a Bah o esférico, antes deste cruzar para o desvio de Neuhén Pérez para a própria baliza.

Otamendi - Sobretudo nos primeiros 45 minutos, esteve irrepreensível na vertente defensiva. Antecipou-se bem às movimentações dos homens mais adiantados do FC Porto e não deixou Trubin sofrer qualquer remate enquadrado com a baliza.

Carreras - À passagem da meia-hora de jogo, Tomás Araújo descobriu o lateral espanhol com uma trivela perfeita e dentro da área, o lateral puxou para o seu pé «mais fraco», beneficiando de um desvio em Alan Varela, antes de entrar na baliza de Diogo Costa.

Pavlidis - Forte no ataque ao espaço, foi uma ameaça constante para Tiago Djaló e Neuhén Pérez, acima de tudo nos primeiros 45 minutos. Viu um golo ser-lhe anulado e teve nos pés a oportunidade de dobrar a vantagem das águias, só que o esférico embateu com um estrondo no poste esquerdo da baliza de Diogo Costa.