Duas pessoas foram detidas esta sexta-feira pela venda de bilhetes online para o Benfica-FC Porto «acima do seu valor facial», anunciou a ASAE.

As detenções foram levadas a cabo pela unidade nacional de informações e investigação criminal da ASAE, no âmbito de uma operação de fiscalização da venda em plataformas digitais para o clássico. «Como balanço da ação foram constituídos dois indivíduos como arguidos, após anunciarem a venda online de bilhetes acima do seu valor facial, pretendendo obter vantagem patrimonial indevida», pode ler-se em comunicado.

Na operação à margem do jogo da 7.ª jornada da I Liga, foram apreendidos cinco bilhetes digitais que, com novo preço de 125 euros cada, tinham valores faciais entre os 30 e os 45 euros. Os detidos estão sujeitos a termo de identidade e residência.

A venda irregular de bilhética acima do valor oficial constitui crime de especulação, punível com pena de prisão de seis meses a três anos.

Em campo, o Benfica venceu o FC Porto, por 1-0, com um golo de Di María, aos 68 minutos.