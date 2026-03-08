Já há onzes para o Clássico deste domingo! Tanto o treinador do Benfica, José Mourinho, como o oponente do FC Porto, Francesco Farioli, promoveram alterações nas equipas iniciais.

Do lado caseiro, Mourinho fez sair António Silva, Leandro Barreiro e Fredrik Aursnes. Entram Tomás Araújo, Enzo Barrenechea e Ríchard Ríos, com um meio-campo renovado.

Já os dragões fazem seis alterações face ao Clássico com o Sporting, voltando a colocar vários jogadores habitualmente titulares. Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül rendem Pablo Rosario, Francisco Moura, Seko Fofana, Rodrigo Mora, William Gomes e Terem Moffi.

Acompanhe o duelo AO MINUTO com o Maisfutebol, pelas 18 horas.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Barrenechea e Ríos; Prestianni, Schjelderup e Rafa; Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares; António Silva, Bah, Lukebakio, Sudakov, Ivanovic, Manu Silva, Barreiro e Anísio Cabral.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Thiago Silva, Francisco Moura, Pablo Rosario, Seko Fofana, Rodrigo Mora, William Gomes, Borja Sainz e Terem Moffi.