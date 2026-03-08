Ninguém, por esta altura, pode antecipar o resultado do Clássico da Luz entre Benfica e FC Porto deste domingo, mas uma coisa é certa: José Mourinho e Francesco Farioli vão mexer nas equipas para o ataque a um triunfo precioso para os dois lados.

No Benfica, à ausência certa de Fredrik Aursnes, devido a lesão, podem juntar-se as de Leandro Barreiro e Nicolás Otamendi, também por questões físicas.

Tomás Araújo deve voltar ao onze inicial, resta saber se na vaga do argentino ou de António Silva, e no meio-campo devem figurar Enzo Barrenechea e Richard Ríos, suplentes em Barcelos, frente ao Gil Vicente.

No caso do FC Porto, a “rotação” será ainda maior. Depois de ter feito seis mudanças no onze que iniciou a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, a meio da última semana, Francesco Farioli deverá voltar a operar uma “mini-revolução” na equipa.

Com Martim Fernandes de regresso, após ter recuperado de lesão, não estranharia vê-lo ocupar o lado direito da defesa, por troca com Alberto Costa, podendo Zaidu recuperar a titularidade à esquerda.

No eixo da defesa, a lesão de Bednarek na grade costal, que o deixa em dúvida para o jogo, pode abrir as portas ao regresso à equipa de Thiago Silva, com Jakub Kiwior certo como central à esquerda.

Do meio-campo para a frente são esperados os retornos à titularidade de Victor Froholdt, Gabri Veiga, Deniz Gül e Oskar Pietuszewski, ainda que neste caso Francesco Farioli tenha referido vai precisar tanto do jovem polaco quanto do regressado Borja Sainz.

O Benfica-FC Porto, da 25.ª jornada da Liga, tem início agendado para as 18h00 deste domingo. Pode acompanhar tudo, ao minuto, pelo Maisfutebol.