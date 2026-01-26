Benfica: feitos de Banjaqui e Anísio seriam históricos… não fosse Chalana
Só o «Pequeno Genial» supera a dupla na precocidade como titular e a marcar pelas águias
A noite de sonho vivida por Daniel Banjaqui e Anísio Cabral, este domingo no Estádio da Luz, só não entrou diretamente no livro de honra do Benfica por causa de um “Pequeno Genial”, Fernando Chalana.
O malogrado avançado, que faleceu em 2022, continua a deter os recordes de futebolista mais jovem a ser titular (17 anos, sete meses e um dia) e a marcar (17 anos, sete meses e sete dias) pelas águias, registos dos quais a dupla campeã europeia e mundial de sub-17 ficou muito próxima.
O lateral-direito Banjaqui foi pela primeira vez titular nos encarnados este domingo, com 17 anos, 10 meses e um dia, e assistiu o estreante Anísio para o 4-0 frente ao Estrela da Amadora. Aos 17 anos, 11 meses e 10 dias, o avançado foi lançado no jogo por José Mourinho aos 83 minutos e, apenas um minuto depois, marcou, de cabeça, na primeira vez em que tocou na bola.
Não tendo conseguido bater o recorde absoluto do clube nestes dois campos estatísticos, Daniel Banjaqui e Anísio Cabral ficam a “consolação” de terem destronado Manuel Fernandes em ambos os indicadores neste século.
O antigo médio, hoje com 39 anos, estreou-se a titular e a marcar pelo Benfica em 2004, já com 18 anos.