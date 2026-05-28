O Transfermarkt, plataforma que determina o valor dos jogadores de futebol a nível mundial, atualizou esta quinta-feira os valores relativos à Liga Portuguesa. Surpreendentemente, o Benfica não tem qualquer jogador no top-10 de jogadores mais valiosos, numa lista dominada exclusivamente por FC Porto e Sporting.

A razão da ausência encarnada pode justificar-se pela má temporada realizada a nível interno e por nas competições europeias ter caído nos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.

Veja o top-10 dos jogadores mais valiosos da Liga:

1. Froholdt: 50M€

2. Samu: 45M€

3. Hjulmand: 45M€

4. Quenda: 42M€

5. Diomande: 42M€

6. Gonçalo Inácio: 40M€

7. Trincão: 40M€

8. Diogo Costa: 40M€

9. Rodrigo Mora: 38M€

10. Maxi Araújo: 35M€

11. Kiwior: 35M€