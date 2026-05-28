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Há 59 min
Benfica fora do top-10: os jogadores mais valiosos da Liga
Valores dos jogadores foram atualizados, esta quinta-feira, pela plataforma Transfermarkt.
AL
Valores dos jogadores foram atualizados, esta quinta-feira, pela plataforma Transfermarkt.
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O Transfermarkt, plataforma que determina o valor dos jogadores de futebol a nível mundial, atualizou esta quinta-feira os valores relativos à Liga Portuguesa. Surpreendentemente, o Benfica não tem qualquer jogador no top-10 de jogadores mais valiosos, numa lista dominada exclusivamente por FC Porto e Sporting.
A razão da ausência encarnada pode justificar-se pela má temporada realizada a nível interno e por nas competições europeias ter caído nos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.
Veja o top-10 dos jogadores mais valiosos da Liga:
1. Froholdt: 50M€
2. Samu: 45M€
3. Hjulmand: 45M€
4. Quenda: 42M€
5. Diomande: 42M€
6. Gonçalo Inácio: 40M€
7. Trincão: 40M€
8. Diogo Costa: 40M€
9. Rodrigo Mora: 38M€
10. Maxi Araújo: 35M€
11. Kiwior: 35M€
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