Benfica: Fredrik Aursnes lesiona-se no treino e falha Santa Clara
Médio norueguês vai falhar também, ao que tudo indica, a receção ao Real Madrid
Baixa de última hora no Benfica - o médio Fredrik Aursnes lesionou-se no treino matinal desta quinta-feira, no Benfica Campus, no Seixal. O atleta falha a visita ao Santa Clara, confirmou o Maisfutebol.
Ao que tudo indica, Aursnes vai falhar também a receção ao Real Madrid. O atleta fará exames complementares para determinar melhor a gravidade da lesão.
O lateral Amar Dedic também está de fora do duelo da 22.ª jornada da Liga portuguesa, por lesão. Em sentido contrário, José Mourinho anunciou que Dodi Lukebakio vai a jogo, estando recuperado de lesão. Alexander Bah e Richard Ríos já treinam com a equipa.
Assim sendo, Aursnes não viajou com a comitiva durante a tarde desta quinta-feira, tendo em vista a deslocação aos Açores para travar duelo com o Santa Clara, na sexta-feira, pelas 18h30.
[Notícia atualizada às 16h47]