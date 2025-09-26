A figura: Vangelis Pavlidis

Desde o início da época, com a chegada de Franjo Ivanovic, jovem avançado croata que se mostrou na Bélgica, que o papel do grego ficou em cheque? Faria dupla com o Ivanovic? Quem seria o ponta-de-lança e quem seria o segundo avançado? Apenas um tem lugar? O desenrolar da época tem respondido a todas estas questões. Pavlidis é o avançado principal e a titularidade, aliada aos dois golos de hoje, plenos de oportunidade, mostram que o grego tem o dom da utilidade, quer na finalização, quer na criação de perigo.

O momento: golo de Luís Esteves, 10m

Foi o momento que gelou a Luz, bem cedo, e mostrou que o Gil Vicente não vinha fazer figura de corpo presente em Lisboa. Um livre batido de maneira excecional para o lado do guarda-redes, a mostrar toda a técnica do ex-Nacional. Este golo condicionou todo o jogo.

Outros destaques:

Lukebakio: teve de ligar o ‘híbrido’ e jogou até aos 67 minutos. Foi o elemento mais imprevisível no ataque benfiquista, tal como tinha sido na última meia-hora do último encontro. O belga teve vários remates perigosos, faltando sempre uma pontinha de pontaria.

Anatoliy Trubin: nem sempre foi ortodoxo, mas fez o seu trabalho de forma segura com várias defesas que evitaram males maiores. Teve sete defesas contra duas de Andrew... no Estádio da Luz. O que também mostra aquilo que foi a exibição do Benfica.

Murilo: o brasileiro é, como manda a moda, um extremo de pé trocado com muita irreverência. Conserva bem a posse, raramente perdendo o esférico, e quando o liberta… fá-lo bem. Atirou à trave no início da segunda parte num remate espetacular.

Luís Esteves: o golo veio coroar o magnífico início de temporada do ex-Nacional, que chegou a custo zero ao Gil Vicente nesta época. Tem o toque mais refinado dos barcelenses e organizou, como pôde, a construção. O seu melhor momento aconteceu aos 10 minutos, com um livre direto espetacular.

Pablo: avançado do Gil Vicente tem estado em evidência nesta temporada, com quatro golos marcados na Liga, e mostrou mais uma vez bons créditos. Obrigou Trubin a várias defesas e marcou um golo mas… estava seis centímetros adiantado.

Richard Ríos: mais uma vez, uma exibição desinspirada de Ríos. Saltava demasiado cedo na pressão e era batido, não conseguia receber entre-linhas e reclamava constantemente ora com a própria sorte, ora com os colegas. A adaptação não está fácil.

