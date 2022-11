A Liga vai parar, mas o futebol em Portugal não.

Nas próximas semanas, enquanto no Qatar 32 seleções vão lutar pelo Campeonato do Mundo, por cá haverá Taça da Liga a rolar.

Vai ser difícil escolher, bem sabemos.

E talvez por isso, para que os adeptos do líder invicto da Liga não esqueçam quem tão bem lhes quer, foi um Benfica Mundial aquele que se apresentou na despedida do campeonato.

Em nova vitória da águia de Roger Schmidt, desta vez diante do Gil Vicente, os «mundialistas» quiseram deixar um pedido.

Algo como «não se esqueçam de nós».

Afastados da possibilidade de disputar a fase de grupos da Taça da Liga por causa desse tal de Mundial 2022, João Mário, Gonçalo Ramos, Enzo Fernández e Otamendi deixaram a sua marca no triunfo dos encarnados.

João Mário inaugurou o marcador. Chegou aos dez golos numa época que já é de registo histórico para ele. Após falta sofrida por Rafa, o camisola 20 bateu Kritciuk com a frieza que tem demonstrado sempre que chamado à marca dos onze metros.

Depois, apareceu Otamendi. Talvez o capitão encarnado tenha exagerado na vontade de se fazer recordar na Luz. Talvez todos dispensassem aquele braço maroto com que cortou o cabeceamento de Fran Navarro e o lançou para a marcação do penálti.

Ou quase todos. O avançado espanhol do Gil Vicente não terá ficado nada incomodado com a possibilidade de se isolar na frente da lista de melhores marcadores da Liga.

Só que fê-lo na cara do principal concorrente. E Gonçalo Ramos não se ficou. Afinal também tem de ir para o Qatar e havia que deixar boa imagem.

Naquele que até estava a ser o melhor momento do Gil Vicente, que se apresentou corajoso e com critério no Estádio da Luz, a obrigar o Benfica a correr atrás da bola durante muito mais tempo do que tem sido habitual, Ramos «matou» o galo.

Neres cruzou após bela abertura de Rafa, a bola desviou em Rúben Fernandes e Gonçalo Ramos só teve de aparecer a encostar para o 2-1.

Era suficiente para que não se esquecessem dele durante o Mundial? É a Taça da Liga que está em causa. E ele não vai estar.

Gonçalo Ramos preferiu não arriscar. E na segunda parte, bisou na partida e chegou aos nove golos na Liga. Do melhor marcador do campeonato já é mais difícil esquecer, certo?

E de Enzo Fernández. Desse, tendo em conta a classe que passeia e o impacto que teve neste Benfica, talvez ninguém fosse esquecer mesmo. Mas o argentino também não facilitou e saiu da partida com a assistência para o bis de Ramos.

A despedida da Luz no final do jogo foi sonora. Como que a dizer: «vão lá. Nós esperamos por vocês. E o resto da malta tenta segurar a invencibilidade».