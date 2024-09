A Figura: Fredrik Aursnes

Se virmos os melhores momentos do jogo, Aursnes terá aparecido poucas vezes. Quem viu o encontro na íntegra percebe a importância que o médio norueguês teve no resultado, ocupando vários espaços (começou mais adiantado no vértice do meio-campo, depois recuou). Aursnes fez uma bela assistência para o crucial 2-1 da reviravolta, oferecia sempre linhas de passe e 'limpava' o meio-campo.

O Momento: golo de Zeki Amdouni

Depois de o jogo ‘cristalizar’ no início da segunda parte, com o 2-1 a persistir, Bruno Lage fez entrar Arthur Cabral, Zeki Amdouni e Benjamín Rollheiser, à passagem da hora de jogo. O internacional suíço fez o melhor golo da noite e deu algum alívio aos adeptos do Benfica com um remate de fora da área, forte e colocado no ângulo inferior esquerda. Bela estreia a marcar.

Outros Destaques:

Nicolás Otamendi: O defesa-central argentino fez uma exibição de capitão. Vigilante e robusto na defesa, a fazer a diferença no ataque com o golo do empate. Fez aquilo que se pede a um defesa-central – evitar o erro o mais possível.

Kerem Aktürkoglu: Mais uma vez, aplicou o feitiço. Marcou o 2-1 da reviravolta com uma cabeçada certeira, mostrando que não sabe apenas driblar e jogar com a bola nos pés. Exibição esforçada do extremo turco, que saiu relativamente cedo, à hora de jogo. As bancadas gostam do reforço.

Félix Correia: Tem sido um dos destaques do Gil Vicente nesta segunda temporada em Barcelos e mostrou mais uma vez créditos. Marcou na primeira chance, desequilibrou nas duas alas e foi muito solidário. Foi, por vezes, um oásis no meio do deserto.

Jonathan Buatu: Se Félix se destacou no ataque do Gil Vicente, foi Buatu que evitou males maiores. Vários cortes e bloqueios decisivos do ex-Rio Ave foram essenciais para manter a equipa de Bruno Pinheiro em jogo.