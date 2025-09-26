Benfica e Gil Vicente abrem a sétima jornada da Liga portuguesa, no Estádio da Luz, pelas 20h15 desta sexta-feira. Um duelo que marca o terceiro jogo de José Mourinho enquanto treinador das águias, nesta segunda passagem.

O técnico apostou na titularidade de novos extremos, em relação ao empate caseiro com o Rio Ave (1-1). Schjelderup e Lukebakio saltam para a titularidade, com Aursnes a recuar, muito provavelmente, para médio-centro ao lado de Ríos.

No banco, destaque para a primeira chamada de Gonçalo Moreira, que tem-se destacado pelos juniores na Youth League. Já César Peixoto apresentou o mesmo onze da última jornada.

BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Ríos, Aursnes, Sudakov; Lukebakio, Pavlidis e Schjelderup.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Ivanovic, Leandro Barreiro, Prestianni, Henrique Araújo, Tomás Araújo, João Veloso, Gonçalo Moreira, João Rego.

GIL VICENTE: Andrew, Zé Carlos, Marvin Elimbi, Buatu, Konan; Cáseres, Santi, Agustín Morales, Luís Esteves, Murilo e Pablo.

SUPLENTES GIL VICENTE: Dani Figueira, Zé Carlos, Joelson, Sergio Lillo, Hevertton, Martin Benitez, Mutombo, Espigares, Gonçalo Maia.

[Notícia atualizada às 19h21]