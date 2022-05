O jogador do Benfica, Grimaldo, na flash interview à BTV, após a derrota por 1-0 no Estádio da Luz com o FC Porto:

«[Análise à partida] Fomos melhores, mas, como em muitos jogos, algumas decisões não são aceitáveis. Não é um jogo ou dois, são muitos e isto tem de mudar. Este emblema deste clube merece respeito que não tem tido. Não quero culpar só os árbitros, também é culpa nossa, de todos, mas jogo a jogo temos perdido pontos por coisas externas.

[Golo anulado a Darwin por dois centímetros] Dentro de campo não parecia fora de jogo, devíamos ver isso do VAR, porque dois centímetros... que casualidade, é um pouco raro. A última jogada não pode acontecer, mas as emoções de tentar conseguir a vitória até ao fim custou-nos a derrota.

[Má sorte durante a temporada] A equipa não esteve bem este ano, temos de fazer auto-crítica, precisamos de muitas mudanças, isto não pode continuar assim. São três anos sem títulos. Em quase sete anos aqui consegui nove títulos e nos últimos três nenhum. É uma deceção, [foram] frustrantes os últimos anos, mas estas decisões estão a afetar-nos muito.»