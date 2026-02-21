Está explicada a ausência inesperada de Heorhiy Sudakov do encontro com o AVS, na tarde deste sábado, em duelo da 23.ª jornada da Liga portuguesa. Tal como avançou a imprensa nacional, o Maisfutebol confirma que o ucraniano contraiu uma lombalgia.

Por essa razão, José Mourinho prescindiu do atleta diante do último classificado da Liga. A lombalgia (dores na zona inferior das costas) é uma lesão tratada tipicamente num período compreendido entre três e dez dias.

Isso faz com que o ucraniano esteja em dúvida para a deslocação até ao Santiago Bernabéu, na quarta-feira, dia 25, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, o Benfica perdeu por um 1-0.

