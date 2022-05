O Benfica iniciou, na manhã desta quarta-feira, a venda de bilhetes para o Clássico com o FC Porto, no Estádio da Luz, relativo à 33.ª jornada da I Liga.

Numa nota publicada no site oficial, os encarnados informam que os ingressos para a partida agendada para este sábado são exclusivos aos sócios do clube e variam entre os 15 e os 50 euros.

Na última quinta-feira, os dragões colocaram à venda os bilhetes disponibilizados para o encontro na Luz por um preço único de 31 euros e estes esgotaram em poucas horas.

O Benfica-FC Porto, agendado para as 18h00 deste sábado, 7 de maio, pode confirmar a conquista do título de campeão nacional por parte do clube azul e branco. Para tal, basta apenas um empate.