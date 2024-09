A Liga de Clubes divulgou a lista das inscrições de futebolistas nos clubes profissionais (da Liga e II Liga) no último dia de mercado de transferências de verão. A entidade partilhou algumas novidades quanto às inscrições registadas até às 18 horas, com alguns negócios que não tinham sido noticiados.

Além disso, no caso dos três grandes, há a novidade de Soualiho Meïté ter sido incluído no plantel principal do Benfica já que não encontrou colocação neste mercado. Do lado do Sporting, os jovens Francisco Canário e David Moreira, bem como a inscrição do já oficializado Conrad Harder.

Há bastantes contratações não noticiadas na imprensa que foram agora reveladas. Éber Bessa voltou ao futebol português, pela porta do Alverca, novo clube também do ex-Sporting Wilson Eduardo. O Sporting Braga contratou ainda o jovem senegalês Samba Diatara.

Pablo Felipe, do Famalicão, foi emprestado ao Gil Vicente e o colombiano Gustavo Reyes assinou pelo Estrela da Amadora, vindo do Real Santander.

Eis a lista completa:



Sani Abacha Suleiman - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação

Gustavo Jose Reyes Valdivieso - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional

Thio Natanael Amos Ntolla - Futebol Clube de Vizela – Futebol, SAD - Transferência Internacional

Mamadou Loum Ndiaye Futebol Clube de Arouca - Futebol SDUQ Lda. - Transferência Nacional

Ahmed Hassan Mohamed Abdelmonem Mohamed Mahgoub - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Pablo Felipe Pereira de Jesus - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol SDUQ Lda. - Cedência Temporária

Abdullahi Ibrahim Alhassan - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Gonçalo Miguel Negrão e Sousa - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Nacional

Mads Nybo Lauritsen - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Prospa Kevin Ibouka Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Arthur Mkhitarian - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional (jogador júnior)

Caio Henrique Ribas Dias de Araújo - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Samba Diatara Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Éber Henrique Ferreira Bessa - Futebol Clube de Alverca - Futebol, SAD Transferência Internacional

Wilson Bruno Naval da Costa Abreu Eduardo - Futebol Clube de Alverca - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Rodrigo Freitas Neto - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional (jogador júnior)

Tomoya Takahashi - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional (jogador júnior)

Francisco Alves Ribeiro - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Revalidação

Amadu Hashimi - Estoril Praia - Futebol, SAD - Revalidação

Bryan Trujillo - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Jordan William Holsgrove - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Camilo Andres Duran Masquez - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Luís Rafael Soares Alves - Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Diogo André Simões Pedrosa Capitão Machado - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Alhaji Kamara Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Xhuliano Skuka - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Internacional

Soualiho Meïté - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Jonathan William Panzo - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Prorrogação

Anges Patrick Bohui - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Alisson de Almeida Santos - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Conrad Harder Weibel Schandorff- Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Francisco da Costa Canário - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

David Miguel Madeira Moreira - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Afonso Maria Gomes Alves Pinheiro Sousa - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Revalidação

Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva - AVS - Futebol SAD - Transferência Nacional